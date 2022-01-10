GÜNCELLEME - Çanakkale'de tırla çarpışan otomobildeki 5 kişi öldü

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde tır ile çarpışan otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti.

Balıklıçeşme köyü yakınlarında Birkan Gugul idaresindeki 17 LJ 929 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden Taha Kurtoğlu'nun kullandığı 31 DM 094 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Birkan Gugul ile beraberinde bulunan Hasan Tahsin Ergün, Damla Aytaş, İlknur Arslan ve Eda Ertekin kaza yerinde hayatını kaybetti.

Tır sürücüsü Kurtoğlu gözaltına alındı.



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