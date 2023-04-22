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Çankırı'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 1'i ağır 5 kişi yaralandı

22.04.2023 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Çankırı'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 1'i ağır 5 kişi yaralandı

S.T. (27) yönetimindeki 18 AAT 506 plakalı otomobil, Ankara-Çankırı kara yolu Hacıali kavşağından dönüş yapmak isteyen S.K. (49) idaresindeki 06 BF 4133 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan A.K. (40), H.K. (23), Y.A. (21) ve V.K. (20) yaralandı.

Araçlarda sıkışan sürücüler itfaiye yardımıyla çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Y.A. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. V.K’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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trafik kazası Çankırı güvenlik kamerası

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