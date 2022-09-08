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  4. GÜNCELLEME - Demre'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Demre'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

08.09.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yangına 2 uçak, 2 helikopter ve 6 arazözle müdahale edildi YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

Antalya'nın Demre ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yavu ile Davazlar mahalleleri arasındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle yayıldı.

İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangına 2 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz ve 100'den fazla ekiple müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.

Yanan alanda soğutma çalışmaları başlatıldı.

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antalya Demre orman yangını

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