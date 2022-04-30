YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. GÜNCELLEME - Erzurum'daki trafik kazasında suya kapılan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

GÜNCELLEME - Erzurum'daki trafik kazasında suya kapılan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

30.04.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ARAMA ÇALIŞMALARINA YENİDEN BAŞLANDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Erzurum'un Olur ilçesinde çarpışan 2 otomobilin çaya düşmesi sonucu kaybolan kişinin bulunmasına yönelik arama çalışmalarına sabah devam edildi.

Artvin'in Yusufeli ilçesi ile Erzurum'un Olur ilçesi arasındaki Yeşilbağlar Mahallesi bölgesinde iki gün önce iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin ise yaralandığı kazada, suya kapılan Fevzi Kemal Bulut'u arama çalışmalarına sabah yeniden başlandı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı 6 hazır kıta, 4 dalgıç, 4 itfaiye arama kurtarma, 5 Jandarma Arama Kurtarma (JAK), 5 Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekibi, suda ve çay çevresinde dron ile geniş zoom özelliği bulunan kameralar da kullanıyor.

- Olay

Özkan Ö'nün kullandığı 34 TD 124 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 55 ACF 706 plakalı otomobil, iki gün önce Yeşilbağlar Mahallesi bölgesinde çarpışmış, kazanın etkisiyle Ayvalı Barajı'na akan Oltu Çayı'na düşen araçlardaki sürücü Özkan Ö. ile aynı araçtaki Müberra Ö. kendi imkanlarıyla yaralı olarak çaydan çıkmış ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

Kazada, diğer otomobildeki hemşire Büşra Bulut Tosun ile babası Fevzi Kemal ve annesi Sevinç Bulut suya kapılarak kaybolmuş, ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler çayda kıyı araması yapmış ve kayıp sağlık personeline aynı gün, annesinin cesedine ise bir gün sonra ulaşmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ramazanda "düzenli uyku" beslenmek kadar önem taşıyorRamazanda "düzenli uyku" beslenmek kadar önem taşıyor
Yeniden yüzlendirme ve adli yaşlandırmayla olayların aydınlatılmasına katkı sağlıyorlarYeniden yüzlendirme ve adli yaşlandırmayla olayların aydınlatılmasına katkı sağlıyorlar
Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı 2 yayadan biri öldüKahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı 2 yayadan biri öldü
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Erzurum

Erzurum Namaz Vakitleri 30 Nisan Cumartesi

İmsak
03:34
Sabah
05:10
Öğle
12:17
İkindi
16:06
Akşam
19:15
Yatsı
20:44

Erzurum Nöbetçi Eczaneler30 Nisan Cumartesi

Dadaş Eczanesi
Palandoken
Polat Eczanesi
Yakutiye
Güllüce Eczanesi
Palandoken
Öztürk Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bayram öncesinde doldu! Resmen akın ettiler

Bayram öncesinde doldu! Resmen akın ettiler

Canan Karatay, hasta olmamanın formülü verdi!

Canan Karatay, hasta olmamanın formülü verdi!

Gürültü önleyici özelliği ile dikkat çeken Airpods'u mercek altına alıyoruz

Gürültü önleyici özelliği ile dikkat çeken Airpods'u mercek altına alıyoruz

Her satırı korkunç! Solunum cihazıyla uyuşturucu içti

Her satırı korkunç! Solunum cihazıyla uyuşturucu içti

Gizemli hepatite karşı önemli uyarı: Çocukları uzak tutun

Gizemli hepatite karşı önemli uyarı: Çocukları uzak tutun

Para tasarrufunuza yardımcı olacak mucizevi ürünler

Para tasarrufunuza yardımcı olacak mucizevi ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.