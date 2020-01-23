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GÜNCELLEME - Eskişehir'de piyasaya sahte madeni avro sürmek isteyen 2 zanlı tutuklandı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 23.01.2020 17:02 | Son Güncelleme

4 bin 880 sahte madeni 2 avro ele geçirildi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de piyasaya sahte madeni avro sürmeye çalıştığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, elindeki sahte avroları piyasaya sürmek isteyen bir kişinin olduğu bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, takibe aldıkları C.K. ile E.D'nin bulunduğu otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, motor ve bagaj kısmına gizlenmiş 4 bin 880 adet sahte madeni 2 avro ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Avro Eskişehir Zanlı

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