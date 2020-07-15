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GÜNCELLEME - Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 15.07.2020 16:48 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, zanlıları yakaladı.

Narkotik köpeği "Lady" ile ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 303,05 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından, sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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