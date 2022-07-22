GÜNCELLEME - FETÖ'nün güncel finans yapılanması soruşturmasında 29 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel finans yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, etkin pişmanlıkta bulunan şüphelilerin verdiği ifade, elde edilen dijital materyalin çözülmesi ve fotoğraf teşhisleri doğrultusunda, 29 şüphelinin FETÖ'nün güncel finans yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edildi.

Terör Suçlarını Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheliler hakkında Ankara merkezli 10 ilde gözaltı kararı verildi.

Zanlılardan 18'inin örgüte finansman sağladığı, 8'inin bu parayı dağıttığı, 1 kişinin hukuksal danışmanlık yaptığı, 1 kişinin örgüte ait gaybubet evlerinin sorumluluğunu üstlendiği, 1 kişinin de katalog evlilik sorumlusu olduğu bildirildi.

- İlk operasyon ocak ayında

Ankara Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik istihbarat çalışmaları sonucunda, örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasında mahrem imam veya asker olarak yer alıp haklarında adli işlem yürütülen bir grup şüphelinin yeniden yapılanmaya çalıştıkları bilgisine ulaşıldı.

Bu bilgi doğrultusunda ocak ayında yapılan ilk operasyonda, aralarında güncel mahrem yapılanma sorumluları ile örgüt finansörlerinin de olduğu 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden ikisi etkin pişmanlıktan yararlanarak örgüte ilişkin bildiklerini anlatırken ikisi avukat 3 kişi tutuklandı.

Operasyon kapsamında ele geçirilen dijital materyali inceleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, dijital kazıma yöntemiyle geri getirilip şifreleri çözülen yazışmalarda, örgüt içi talimat ve para trafiğine ilişkin bilgilere ulaştı. Etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensupları da güncel yapılanmaya ilişkin bilgi verdi, finansal faaliyetler ve para trafiğini anlattı.

Etkin pişmanlıktan yararlananların ifadeleri ile dijital materyallerden elde edilen delilleri eşleştiren TEM ve istihbarat görevlilerinden oluşturulan özel ekip, örgütün mahrem yapılanmasının toparlanmak amacıyla yürüttüğü faaliyetler ve bu faaliyetleri finanse edenler hakkında yeni bilgilere ulaştı. Emniyet birimleri ayrıca, terör örgütünün finansmanı için kurulan şirketler, bunların faaliyetleri, yurt dışındaki irtibatları, örgütün yeni toplantı düzeni ve sorumlularının kimlikleri ile örgüt içi katalog evlilik faaliyetlerine ilişkin yeni bilgiler elde etti.

- Türkiye, ABD ve İrlanda'da şirket kurdular

Örgütün güncel mahrem yapılanmasına mensup şüphelilerin, finansman sağlamak için Türkiye, ABD ve İrlanda'da şirketler kurduğu veya halihazırda kurulu örgüte müzahir şirketleri kullandıkları, şirketlerin bir kısmının paravan olduğu, şirket çalışmaları kapsamında düzenlenen online toplantılarda örgütsel bilgi alışverişlerinin yapıldığı anlaşıldı.

Ayrıca şirketlerin yurt dışındaki örgüte müzahir şirketlerle bağlantıları ve para akışına ilişkin yöntemleri de deşifre edildi. Güncel mahrem yapıda bulunan çoğu ihraç, tutuklu veya tahliye edilmiş subayların da bu şirketler aracılığıyla finanse edildiği ortaya çıkarıldı. Örgütün şirketler arası iş ve işlemlerini ihraç vergi uzmanları ve ihraç Maliye Bakanlığı çalışanının koordine ettiği tespit edildi.

Örgütün güncel yapılanmasının faaliyetlerinin yurt dışından sorumlular tarafından da takip edildiği, bu işin geçmişte mahrem yapılanmada görev almış ve yurt dışına firar etmiş M.K. tarafından organize edildiği tespit edildi.

M.K. ile örgüt finansmanında sorumlu A.Ç'nin, Foça Batı Görev Grup Komutanlığı görevini yürüten ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında kendisine bağlı gemilere seyre çıkılması emri veren eski Tuğamiral Y.Ç'nin oğlu olduğu belirlendi. Şüphelilerden S.A'nın ihraç albay B.A'nın oğlu olduğu, O.A'nın da ihraç bir hava subayı olduğu belirlendi.

Örgütün Türkiye'deki finans işleriyle örgüt tarafından kurulan alışveriş şirketlerinin online satış faaliyetlerini yönetenlerden K.A'nın ise ihraç Maliye Bakanlığı çalışanı olduğu anlaşıldı.

Örgüt mensupları tarafından kurulan paravan şirketlerin teşvik alabilmek için çalışmalar yaptıkları ve devlete vergi vermemek için TW isimli para transferi yönetimini kullandıkları, ancak Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ilk operasyon sonucu teşvik alma girişimlerinin engellendiği belirtildi.

- Şüphelilerden 13'ü yakalandı

Şüpheliler hakkında FETÖ yöneticisi veya üyesi olmak, terörizmin finansmanı suçlarından soruşturma dosyası hazırlayan Ankara TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün güncel mahrem yapılanma faaliyetlerinde yer alan, aralarında örgüt yöneticisi, finansörü, kuryeleri ile gaybubet evleri ve katalog evlilikleri ayarlamaktan sorumlu örgüt mensuplarının olduğu 29 şüpheliye yönelik 10 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Şu ana kadar 13 şüphelinin yakalandığı operasyonda 52 bin dolar, 30 bin lira ile çok sayıda dijital materyale el konuldu. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Şüpheliler arasında ihraç bir vergi müfettişi, eski bir dış ticaret uzmanı, avukat, ihraç subaylar, 2 eski ASELSAN ve Havelsan mühendisi ile ihraç edilen bir komiser de bulunuyor.

