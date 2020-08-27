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GÜNCELLEME - Gaziantep'te balkonda oynayan çocuk, kaldırımda oturan kişinin üzerine düştü

GAZİANTEP HABERLERİ  | 27.08.2020 16:35 | Son Güncelleme

Güvenlik kameralarına yansıyan olayda çocuk ile üzerine düştüğü kişi hafif yaralandı - Üzerine çocuk düşen İsmail Elmas: - "Küçük bir çatlakla kazayı atlattık ama tek tesellimiz çocuğa bir şey olmaması" RÖPORTAJLAR EKLENDİ

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te balkonda oynayan çocuk, kaldırımda oturan kişinin üzerine düştü.

Onat Kutlar Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın 2. katında oturan 2 yaşındaki Suriyeli Abdulkadir Hiloaccuri, balkonda oynadığı sırada dengesini kaybetti.

Hiloaccuri, balkonun altındaki kaldırımda sandalyede oturan İsmail Elmas'ın üzerine düştü. Düşmenin etkisiyle sandalyeden devrilen Elmas ile Abdulkadir hafif yaralandı. Elmas, burnundan ve kolundan yaralandı, Abdulkadir'in ise bacağı alçıya alındı.

Bu arada yaşananlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Görüntülerde, küçük çocuğun İsmail Elmas'ın üzerine düşmesi ve çevredekilerin yardıma koşması yer aldı.

- "Tek tesellimiz çocuğa bir şey olmaması"

Kolundan yaralanan İsmail Elmas, AA muhabirine, olay sırasında iş yerinin önünde kardeşleriyle oturduklarını ve sohbet ettiklerini anlattı.

Bu sırada birisini aramak üzere telefonunu eline aldığını ve üzerine bir şey düştüğünü dile getiren Elmas, şöyle konuştu:

"Üzerime düşenin ne olduğunu görmedim bile. Çocuğu yerde görünce, 'Onda bir şey var mı' diye sordum. Çok şükür çocuğa bir şey olmadı. Bizde de çocukta da bir şey yok. Küçük bir çatlakla kazayı atlattık ama tek tesellimiz çocuğa bir şey olmaması. Çocuk eğer üzerime değil de yanımıza düşmüş olsaydı muhtemelen ölürdü ve biz de vicdan azabı çekecektik. Şimdi kalbim de vicdanım da rahat. Çocuğa bir şey olsaydı, geceleri yatamazdık, şimdi en azından rahat uyuyabileceğiz."

Suriyeli Abdulkadir Hiloaccuri'nin amcası Ahmed Hiloaccuri de aile olarak çok şaşırdıklarını, çocuğun sağ olarak kurtulmasının da tek tesellileri olduğunu ifade etti.

Düştüğü esnada çocuğun babasının evde olmadığını, annesinin de mutfakta yemek yaptığını aktaran Hiloaccuri, "Balkona çıktığını fark etmemişler bile. Zaten anlık bir gelişme. Allah'tan İsmail kardeşimiz buradaymış. Eğer İsmail burada olmasa muhtemelen yeğenimi kaybederdik. Çünkü yeğenimin düştüğü yer beton ve basamakların olduğu yer." diye konuştu.

Olay sonrası küçük çocukla buluşan İsmail Elmas, Abdulkadir Hiloaccuri ile yakından ilgilendi.

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