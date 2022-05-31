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  4. GÜNCELLEME - Gaziantep'te yaşlı kadının darbedilmesine ilişkin 1 kişi gözaltına alındı

GÜNCELLEME - Gaziantep'te yaşlı kadının darbedilmesine ilişkin 1 kişi gözaltına alındı

31.05.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ZANLININ ADLİYEYE SEVK EDİLMESİ EKLENDİ

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, bir kadının darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli Ş.Ç, adliyeye sevk edildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada görüntüleri yer alan, bir kadının darbedilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilen 70 yaşındaki kadına tekme attığı belirlenen şüpheli Ş.Ç, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan zanlı Ş.Ç, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Vali Davut Gül ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Engelli ve yaşlı teyzemize tekme atan kişi emniyetimizin titiz çalışması sonucu tespit edilmiş ve savcılığımız tarafından gözaltına alınmıştır. Vali yardımcımız, teyzeyi evinde ziyaret ederek devletimizin sıcak elini uzatmıştır. Kriminal tiplere fırsat vermeyeceğiz. Üzgünüz..." ifadelerini kullandı.

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