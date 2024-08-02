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Halı sahada kalp krizi geçiren Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı Uzun hayatını kaybetti

AA AA
02.08.2024 11:06
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Bursa'nın Karacabey ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Uzun (46), halı saha maçında geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Uzun, Yeniköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde arkadaşlarıyla halı sahada maç yaparken rahatsızlanarak yere yığıldı.

Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve ilk müdahalenin ardından Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uzun, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 3 çocuk babası Turhan Uzun'un cenazesinin, ikindi vakti Karacabey Ulu Cami'de kılınacak namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Uzun'un ani vefatından büyük üzüntü duyduğunu bildirdi.

Uzun'un, Karacabey'e olan sevgisi ve hizmet aşkıyla her zaman örnek bir insan ve başarılı bir yönetici olduğunu belirten Karabatı, "Onun kaybı, belediyemiz ve ilçemiz için büyük bir kayıptır. Turhan Uzun'un ailesine, sevenlerine ve tüm Karacabey halkına başsağlığı ve sabır diliyorum. Merhum arkadaşımıza Allah'tan rahmet diliyor, mekanının cennet olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

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Express
Anahtar Kelimeler:
kalp krizi halı saha

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