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  4. GÜNCELLEME - İnterpol tarafından aranan kişi sahte kimlikle yakalandı

GÜNCELLEME - İnterpol tarafından aranan kişi sahte kimlikle yakalandı

25.03.2022 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şüpheli, gerçek adını duyup polise cevap verince gözaltına alındı OPERASYONUN DETAYI EKLENDİ

TRABZON/ Trabzon'da karıştığı birçok suçtan aranan ve Gürcistan'dan iadesi istenen şüpheli, kardeşi adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Trabzon'da farklı suçlara karışmış ve firardaki kişilere yönelik çalışmalarda, kentte birçok suça karışan, hakkında değişik mahkemelerce verilmiş yakalama kararı bulunan ve Gürcistan'da firari olarak yaşarken iadesi istenen, İnterpol kayıtlarında aranan S.B'nin yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı tespit edildi.

Şüphelinin Antalya'da olduğu belirlendi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli S.B'nin içinde bulunduğu aracı durdurdu.

KOM ekibi, S.B'nin verdiği sahte kimlikteki Atakan adı yerine şüphelinin gerçek ismiyle sesledi. Kendi gerçek adını duyup polise cevap verince gözaltına alınan şüpheli, Trabzon'a getirilecek.

Öte yandan, S.B'nin 24 farklı dosyadan arandığı ve 13 yıl 29 ay 49 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

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