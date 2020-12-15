GÜNCELLEME - Isparta'da kayıp köylüyle ilgili 5 zanlı gözaltında

Isparta'da 18 gündür haber alınamayan Mustafa Özbay'ın kaybolmasına ilişkin 5 zanlı gözaltına alındı.
Merkeze bağlı Deregüme köyünde yaşayan Mustafa Özbay'ın (57) kaybolmasına ilişkin arama çalışmasını sürdüren Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelerin artması üzerine Özbay'ın kardeşi ve yeğenlerinin de arasında bulunduğu 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kentin farklı noktalarındaki jandarma karakollarına götürülen 5 zanlının ifadelerinin de ayrı ayrı alındığı öğrenildi. Özbay'ı arama çalışmalarına alınan ifadeler doğrultusunda devam edileceği belirtildi.
Özbay'ın oğlu Hüseyin Özbay, babasının evinin önünde gazetecilere, olayın aydınlatılmasını beklediklerini söyledi.
Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, babasının son olarak evinin yakınında S.Ö'nün aracında görüldüğünü dile getiren Özbay, bu görüntülerden yola çıkan savcılığın soruşturmayı derinleştirdiğini belirtti.
Jandarma ekiplerinin görüntünün ortaya çıkmasının ardından gözaltılar yaptığına dikkati çeken Özbay, "Jandarma ve AFAD ekipleri, babamın arazide olabileceği ihtimaline karşı kadavra köpekleriyle arama çalışmalarına bugüne kadar devam etti. Arazide olmadığının anlaşılması üzerine deliller ve kamera kayıtları ışığında gözaltıların olduğunu düşünüyorum. Şu anda gözaltına alınanlar arasında amcam ve 2 çocuğu da var." diye konuştu.
Babası ile amcası arasında bir problem olduğunu ancak bunun cinayet boyutuna kadar taşınabileceğini hiç düşünmediğini anlatan Özbay, "Böyle bir şeyden hiç şüphelenmemiştim. Köyümüzde daha önce böyle bir olay olmadı. Babamın bulunmasına çalışılıyor." ifadelerini kullandı.
Özbay'dan bir süre haber alamayan yakınları, durumu 2 Aralık'ta jandarmaya bildirmişti. Jandarma ve AFAD ekipleri ile gönüllü köylülerin katılımıyla başlatılan arama çalışmalarında özel eğitimli iz takip ve kadavra köpekleri de kullanılmıştı.
Mustafa Özbay'ın son olarak köyünde 27 Kasım'da görüldüğü tespit edilmişti.