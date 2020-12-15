GÜNCELLEME - Isparta'da kayıp köylüyle ilgili 5 zanlı gözaltında

Jandarma ekiplerinin görüntünün ortaya çıkmasının ardından gözaltılar yaptığına dikkati çeken Özbay, "Jandarma ve AFAD ekipleri, babamın arazide olabileceği ihtimaline karşı kadavra köpekleriyle arama çalışmalarına bugüne kadar devam etti. Arazide olmadığının anlaşılması üzerine deliller ve kamera kayıtları ışığında gözaltıların olduğunu düşünüyorum. Şu anda gözaltına alınanlar arasında amcam ve 2 çocuğu da var." diye konuştu.

Babası ile amcası arasında bir problem olduğunu ancak bunun cinayet boyutuna kadar taşınabileceğini hiç düşünmediğini anlatan Özbay, "Böyle bir şeyden hiç şüphelenmemiştim. Köyümüzde daha önce böyle bir olay olmadı. Babamın bulunmasına çalışılıyor." ifadelerini kullandı.

Özbay'dan bir süre haber alamayan yakınları, durumu 2 Aralık'ta jandarmaya bildirmişti. Jandarma ve AFAD ekipleri ile gönüllü köylülerin katılımıyla başlatılan arama çalışmalarında özel eğitimli iz takip ve kadavra köpekleri de kullanılmıştı.

Mustafa Özbay'ın son olarak köyünde 27 Kasım'da görüldüğü tespit edilmişti.

