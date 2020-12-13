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GÜNCELLEME - İzmir'de cezaevinden izinli çıkan kişinin öldürülmesiyle ilgili kuzeni tutuklandı

İZMİR HABERLERİ  | 13.12.2020 18:56 | Son Güncelleme

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GÜNCELLEME - İzmir'de cezaevinden izinli çıkan kişinin öldürülmesiyle ilgili kuzeni tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir’in Ödemiş ilçesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında cezaevinden izinli çıkan kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan kuzeni tutuklandı.

Ovacık Mahallesi Zerdalidibi mevkisinde dün Nuri Ovacık'ın pompalı tüfekle öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, şüpheli M.C'yi yakaladı.

Ovacık'ın kuzeni olduğu öğrenilen M.C, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Nuri Ovacık'ın 2008 yılında arazi anlaşmazlığı nedeniyle eniştesi Arif C'yi pompalı tüfekle öldürdüğü, kuzeni M.C'yi ise yaraladığı, yargılama sonucu 12 yıl hapis cezası aldığı ve 3 ay önce salgın tedbirleri kapsamında cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.

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