GÜNCELLEME - İzmir'de kara yolunda erkek cesedi bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde kara yolunda bir erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Torbalı-Aydın kara yolu Çaybaşı Köprüsü'nde hareketsiz yatan bir kişi bulunduğunu görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Cenazeninin 30 yaşındaki Sinan Kaya'ya ait olduğu belirlendi.

Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, Sinan Kaya'ya çarptığı değerlendirilen kamyonetin sürücüsü A.B. (50) Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde gözaltına alındı.

A.B'nin, kaza yaptığının farkında olmadığını, kamyonetinin kendiliğinden açılan kasa kapağının yayaya çarpmış olabileceğini söylediği öğrenildi.

