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GÜNCELLEME - İzmir'de terör örgütünü öven slogan attıkları iddiasıyla 49 kişi yakalandı

25.03.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'deki nevruz etkinliği sonrası terör örgütü PKK/KCK'yı öven slogan attıkları suçlamasıyla 49 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 20 Mart'ta Alsancak semtinde yapılan etkinlikte bir grubun terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşı Abdullah Öcalan posterini açarak örgütü öven slogan atmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 59 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubesi ekiplerince çok sayıda güvenlik kamerası kaydı incelendi.

Kimlikleri belirlenen şüphelilerden 49'u kent genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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