GÜNCELLEME - İzmir'deki "kaçak içki imalathanesi" operasyonunda 3 tutuklama

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde sahte içki üretilen imalathaneye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bir iş yerinde sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı.

Düzenlenen operasyonda, 25 ton kaçak etil alkol, kaynaştırma kazanı, toplam 21 ton kapasiteli 7 plastik tank, 1649 adet 5 litrelik bidon, 1500 plastik bidon kapağı, paketlemede kullanılan makine ve malzemeler ele geçirildi.

Operasyon kapsamında M.T, G.B. ve T.C. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



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