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  4. GÜNCELLEME - Kağıthane'de binanın üçüncü katından düşen kadın hayatını kaybetti

GÜNCELLEME - Kağıthane'de binanın üçüncü katından düşen kadın hayatını kaybetti

05.08.2022 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gözaltına alınan kadının kardeşi tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kağıthane'de oturduğu binanın üçüncü katındaki pencereden düşen kadın hayatını kaybederken, gözaltına alınan kardeşi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde H.A'nın (32), üçüncü kattaki dairenin penceresinden düşerek yaralanması ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesi üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Görgü tanıklarının bilgisine başvuran polis ekipleri, çelişkili ifadeler verdiği belirtilen H.A'nın kardeşi Ş.D'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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