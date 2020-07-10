YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. GÜNCELLEME - Kastamonu'da Valla Kanyonu'nda yaralanan kişi 6 saat süren çalışmayla kurtarıldı

GÜNCELLEME - Kastamonu'da Valla Kanyonu'nda yaralanan kişi 6 saat süren çalışmayla kurtarıldı

KASTAMONU HABERLERİ  | 10.07.2020 21:11 | Son Güncelleme

KAYMAKAMIN AÇIKLAMASI VE YARALININ KURTARILMASI EKLENDİ

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki Valla Kanyonu'na giren ve düşerek yaralanan kişi kurtarıldı.

"Dünyanın en derin ikinci kanyonu" olarak gösterilen 12 kilometre uzunluğundaki Valla Kanyonu'na, kanyon geçişi yapmak amacıyla giren 5 kişiden 78 yaşındaki Baha Targün düşerek yaralandı.

Bunun üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma, 112 Acil Servis ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Kanyonun girişinden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta olduğu belirlenen Targün'ün kurtarılması için Eskişehir'den askeri helikopter bölgeye yönlendirildi.

Bölgenin engebeli olması nedeniyle helikopterin iniş yapamaması durumunda yaralının AFAD ve UMKE ekipleri tarafından sedye ile taşınarak çıkarılması yönünde plan yapıldı.

Yaklaşık 6 saat süren kurtarma çalışmasında helikopter güçlükle bölgeye inerek, Targün'ü alıp Bartın Devlet Hastanesine götürdü.

Pınarbaşı Kaymakamı Ahmet Gökcecik, gazetecilere, 5 kişilik bir grubun izin dahilinde kanyona yürüyüş gezisi yapmak için girdiklerini söyledi.

Yürüyüş sırasında grup içinden bir kişinin düşerek başından yaralandığını belirten Gökcecik, "Uzun uğraşlar sonucunda Sayın Valimizin talimatı ile Türk Silahlı Kuvvetlerimizin helikopteri vasıtasıyla bölgeden nakledilmiştir. Şu an sağlık durumu iyidir. En kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyorum. Sağlık durumunun iyi olması bizleri sevindirdi. Biz de bu kurtarmanın sevincini yaşıyoruz." dedi.

Kendilerine ilk ihbarın saat 14.00 sıralarında geldiğini bildiren Gökcecik, "Vatandaşımızla sürekli iletişim halindeydik. Kendisi sağlık yardımı bilen ekip arkadaşları sayesinde kurtuldu diyebiliriz. Hastaneye sevki sağlanmış durumda." ifadesini kullandı.

Öte yandan kanyon geçişi yapan diğer 4 kişinin gece bölgede kamp kuracağı, yarın yürüyüşlerine devam edecekleri öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncu sezonu açtı! Bikinisiyle parmak ısırttı Ünlü oyuncu sezonu açtı! Bikinisiyle parmak ısırttı
Bahçeli, Kastamonu'da Aday Tanıtım Törenine KatıldıBahçeli, Kastamonu'da Aday Tanıtım Törenine Katıldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konyaspor'dan "maç tekrarı" talebi

Konyaspor'dan "maç tekrarı" talebi

Zeybek heykeline maske taktılar

Zeybek heykeline maske taktılar

Aslanapa köylerine çocuk oyun parkı

Aslanapa köylerine çocuk oyun parkı

Yılport Samsunspor, gelecek sezonun planlamasını yapıyor

Yılport Samsunspor, gelecek sezonun planlamasını yapıyor

Gebze’de ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek açıldı

Gebze’de ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek açıldı

Evinin bahçesi çöplüğe dönen vatandaş: "Havadan mı geliyor bu çöpler"

Evinin bahçesi çöplüğe dönen vatandaş: "Havadan mı geliyor bu çöpler"

Kastamonu Namaz Vakitleri 10 Temmuz Cuma

İmsak
03:16
Sabah
05:14
Öğle
12:55
İkindi
16:55
Akşam
20:27
Yatsı
22:15

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler10 Temmuz Cuma

Ihlamur Eczanesi
Merkez
Kürkçüoğlu Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Umut Eczanesi
Azdavay
Yeni Sağlık Eczanesi
Bozkurt
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Kastamonu’da sahte içki operasyonu: 1 gözaltı

Kastamonu’da sahte içki operasyonu: 1 gözaltı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Kaymakam Açıkgöz, Gideros koyundaki tarihi camide incelemede bulundu

Kaymakam Açıkgöz, Gideros koyundaki tarihi camide incelemede bulundu

Kastamonu'da kaçak içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Kastamonu'da kaçak içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.