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GÜNCELLEME - Kayseri'de bağ evinden hırsızlık yaptığı öne sürülen 6 zanlı yakalandı

02.02.2022 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şüpheliler, çaldıkları 20 litre zeytinyağını yolda gördükleri bir tanıdıklarına hediye ettiklerini öne sürdü ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bağ evinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden ikisi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesi Mollahacı Mahallesi'nde bir bağ evinden hırsızlık yapan şüphelilerin kiralık araç kullandığını belirledi.

Aracı kiralayan Y.T. ile olaya karıştığı tespit edilen D.Ü, İ.D.Y, K.İ, M.U. ve İ.E, çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda yakalandı.

Zanlıların evden 11 bin lira para, 3 halı, 4 tıraş makinası, 2 bakır kazan, 2 bakır leğen, elektrikli semaver, elektrikli terazi, dürbün, dijital fotoğraf makinesi, 20 litre zeytinyağı, 30 kilogram bulgur, 5 kilogram pirinç ve 40 kilogram fasulye çaldığı tespit edildi.

Şüphelilerin, çaldıkları 20 litre zeytinyağını yolda karşılaştıkları bir tanıdıklarına hediye ettiklerini öne sürdüğü öğrenildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kayseri Devlet Hastanesinden sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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