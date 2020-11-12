GÜNCELLEME - Kırmızı listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA/TUNCELİ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'nın kırmızı kategoride aranan sözde Tunceli saha sorumlusu terörist İsmail Sürgeç'in etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Kırmızı listeye bir çizik daha... Sözde Tunceli saha sorumlusu 'Yılmaz' kod adlı İsmail Sürgeç, Tunceli Ahpanos Vadisi'ndeki operasyonda etkisiz hale getirildi. Tebrikler kahramanlar, Allah sizi muhafaza etsin."

- Tunceli Valiliği operasyonun detaylarını paylaştı

Valilikten yapılan açıklamada ise Yıldırım-4 Munzur Kutu operasyonu kapsamında, 10 Kasım 2020'de Tunceli'nin Ahpanos Vadisi bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen, hava destekli operasyonda, iki teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Yapılan kimlik tespit çalışmalarında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride bulunan ve 10.000.000 TL’ye kadar ödülle aranan PKK terör örgütünün sözde Tunceli sorumlusu Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç olduğunun tespit edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca operasyon bölgesinde 2 M-16 piyade tüfeği, 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 5 M-16 tüfeği şarjörü, 1 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 el telsizi, 10 çift mekap ayakkabı, çok miktarda örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar, azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."

