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GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 1'i tutuklandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 17.12.2020 16:06 | Son Güncelleme

ADLİ SONUÇ EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik operasyonda yakalanan 11 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün TSK yapılanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince Kocaeli, Kayseri, Yalova ve Bursa'da önceki gün eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 eski askeri okul öğrencisi ile açığa alınan bir üsteğmenin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüphelilerden açığa alınan üsteğmen tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan, daha önce adliyeye sevk edilen 2 eski askeri okul öğrencisinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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