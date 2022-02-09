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GÜNCELLEME - Konya-Antalya kara yolu çekici türü araçların geçişine açıldı

09.02.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YOLUN TRAFİĞE AÇILMASI EKLENDİ

Konya-Antalya kara yolunda çekici türü araçların geçişine izin verilmeye başlandı.

İl genelinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde zaman zaman etkisini artırıyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle sabah saatlerinde çekici türü araçların geçişine izin verilmeyen Konya-Antalya kara yolu, Karayolları ekiplerinin çalışması sonrasında yeniden araçların geçişine açıldı.

Polis ekipleri, Seydişehir Marangozlar Kavşağı'nda bekletilen araçların geçişine izin vermeye başladı.

Kenti Ankara, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'a bağlayan kara yollarında kar yağışı trafikte aksamalara neden oluyor.

Karayolları ekipleri, şehirler arası yolları ulaşıma açık tutmak için çalışmalarına devam ediyor.

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