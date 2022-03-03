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GÜNCELLEME - Konya'da işçi servislerinin çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı

03.03.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

Konya'nın Seydişehir ilçesinde işçileri taşıyan 2 servisin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.

Bozkır-Seydişehir istikametinde seyreden Hikmet D. idaresindeki 42 ACT 053 plakalı servis aracı, Dumlupınar Kavşağı'nda İbrahim D'nin kullandığı 42 AJR 629 plakalı servis aracıyla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Hikmet D. idaresindeki araç devrildi, servislerde bulunan 14 kişi yaralandı.

Kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Hikmet D. ile araçlarda bulunan Abdurrahman Ş, Mustafa B, Ramazan G, Abdullah K, Ahmet G, Ümit B, Veli Ç, Mustafa M, Ömer Fatih Ö, İsmail B, Ömer G, İsak A, Mahmut Ü. ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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