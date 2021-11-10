GÜNCELLEME - Malatya'daki bina çökmesine ilişkin 3 tutuklama

Malatya'da bir binanın çökmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İnönü Caddesi'ndeki zemin katında işletmelerin yer aldığı tek katlı binanın dün çökmesine ilişkin Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda gözaltına alınan işletme sahibi Hikmet D. ve yanında çalışan Sebahattin C, Zeki A. ile Mehmet G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden işletme sahibi Hikmet D, Zeki A. ile Mehmet G. tutuklanırken sıhhi tesisatçı Sebahattin C adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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