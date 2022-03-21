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GÜNCELLEME - Mersin'de 4 gündür haber alınamayan kadın bulundu

21.03.2022 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ARANAN ÜÇ ÇOCUK ANNESİNİN BULUNMASI EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin’in Erdemli ilçesinde 4 gündür haber alınamayan kadın, arama çalışmaları sonucu bulundu.

Alınan bilgiye göre, 4 gün önce Batısandal Mahallesi’ndeki evinden çıkan 3 çocuk annesi Elif Ergün'den (32) bir daha haber alınamadı.

Ergün'ün evine dönmemesi üzerine yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu.

Polis ve jandarmanın yanı sıra İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, AKUT Arama Kurtarma Derneği ekiplerinin katılımıyla mahalle ve çevresindeki alanlarda yapılan arama çalışmalarına, köpekler ve insansız hava araçları da destek verdi.

Batısandal Mahallesi Muhtarı Sinan Ay, Ergün'ün daha öncede kaybolduğunu ancak bulunduğunu belirterek, "Her kaybolmasında evine yakın yerlerde buluyorduk ancak bu sefer sahanın dışına çıkmış olmalı ki bulamadık. Aramalarımız aralıksız sürüyor." diye konuştu.

Bölgede yaşayan vatandaşların Yanıkhan mevkisinden ses duyduğunu belirtmesi üzerine çalışmalar bölgede yoğunlaştırıldı.

Fenerlerle arama yapan ekipler, kayıp kadını zeytin ağaçlarının olduğu bir bölgede buldu.

Sağlık ekiplerince ilk kontrolü yapılan 3 çocuk annesi, tedbiren Erdemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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