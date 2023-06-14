Muğla'da FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla yakalanan 6 kişiden 3'ü tutuklandı

FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle yargılanan veya aranan kişilerin bulunduğu teknenin, Ortaca ilçesi Sarıgerme mevkii açıklarında olduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda aralarında meslekten ihraç edilen eski asker, polis ve öğretmenlerin de yer aldığı 6 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu kişilerden 3'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü ise salıverildi.

Ayrıca bu kişileri yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalışırken yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.

