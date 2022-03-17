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GÜNCELLEME - Ordu'da heyelan nedeniyle sitenin perde duvarı çöktü

17.03.2022 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

48 daire için geçici nakil kararı verildi, yaklaşık 120 kişi KYK yurdu, öğretmenevi ve kamu misafirhaneleri ile akrabalarının yanına yerleştirildi VALİ'NİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Ordu'nun Kumru ilçesinde bir sitenin heyelanda zarar gören perde duvarı çöktü, evlerden tahliye edilen yaklaşık 120 kişi KYK yurdu, öğretmenevi ve kamu misafirhaneleri ile akrabalarının yanına yerleştirildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Samur Mahallesi'nde, kar sularının erimesi sonucu meydana heyelan sonrası 9 katlı 3 bloktan oluşan sitenin dün zarar gören perde duvarının bir bölümü çöktü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Kumru Belediyesi ekipleri yönlendirildi.

AFAD, site çevresinde inceleme başlatırken polis ve zabıta ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

- "48 daire için geçici nakil kararı verildi"

Öte yandan Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgede 48 daire için geçici nakil kararının verildiğini bildirdi.

Vali Sonel, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kumru ilçemiz Samur Mahallesi Kınalıkent Sitesi'nde istinat duvarının çökmek üzere olduğu ve çevredeki binalara baskı yaptığı ihbarı yapılmış olup AFAD ve teknik ekiplerimizce yerinde yapılan incelemede bir apartmandaki 37 daire ve bağımsız 3 binada 11 daire olmak üzere 48 daire için geçici nakil kararı verilmiştir. Tahliye edilen yaklaşık 120 vatandaşımız KYK yurdu, öğretmenevi ve kamu misafirhaneleri ile akrabaları yanına yerleştirilmişlerdir."

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