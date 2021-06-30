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GÜNCELLEME - Sakarya'da kışladaki inşaatta göçük sonucu toprak altında kalan 2 işçi kurtarıldı

30.06.2021 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İŞÇİLERİN KURTARILMASI EKLENDİ

GÜNCELLEME - Sakarya'da kışladaki inşaatta göçük sonucu toprak altında kalan 2 işçi kurtarıldı

Sakarya'da askeri kışladaki inşaatta meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi kurtarıldı.

Adapazarı ilçesinde 7. Komando Tugay Komutanlığına bağlı Elmas Ağa Kışlası'nda inşaat çalışması sırasında toprak göçmesi meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri ile iş makineleri sevk edildi.

Ekipler, vücutlarının bir kısmı toprak altında kalan 2 işçinin kurtarılması için çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu kurtarılan işçiler, sağlık ekiplerine teslim edildi.

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