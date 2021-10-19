GÜNCELLEME - Samsun'da FETÖ operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

İzmir, Ankara ve Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatı doğrultusunda Samsun'un İlkadım, Atakum, Çarşamba ve Vezirköprü ilçelerinde yapılan çalışma sonucu; iki eski askeri okul öğrencisi, meslekten ihraç edilen öğretmen, aktif görevde öğretmen, meslekten açığa alınan öğretmen ile avukat yakalandı.

Zanlılar, emniyete götürüldü.

