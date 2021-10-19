GÜNCELLEME - Samsun'da FETÖ operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
İzmir, Ankara ve Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatı doğrultusunda Samsun'un İlkadım, Atakum, Çarşamba ve Vezirköprü ilçelerinde yapılan çalışma sonucu; iki eski askeri okul öğrencisi, meslekten ihraç edilen öğretmen, aktif görevde öğretmen, meslekten açığa alınan öğretmen ile avukat yakalandı.
Zanlılar, emniyete götürüldü.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz