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GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlardan 7'si tutuklandı

SAMSUN HABERLERİ  | 06.03.2020 18:45 | Son Güncelleme

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Samsun'da uyuşturucu satın alanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kullanmak için uyuşturucu satın alan ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, hakkında 2 yıl hapis cezası bulunan K.Ç, 1 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırılan S.Ö, E.M, K.G, U.İ, Y.C. ve M.D. ile kullanmak için uyuşturucu satın aldığı öne sürülen B.U'yu gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.Ç, S.Ö, E.M, K.G, U.İ, Y.C. ve M.D. tutuklandı, B.U. ise serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Samsun uyuşturucu madde satın alan

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