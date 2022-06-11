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  4. GÜNCELLEME - Siirt'te pikniğe giden 2 hemşire Müküs Çayı'nda akıntıya kapıldı

GÜNCELLEME - Siirt'te pikniğe giden 2 hemşire Müküs Çayı'nda akıntıya kapıldı

11.06.2022 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AĞIR YARALI HEMŞİRENİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde pikniğe giden ve Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan 2 hemşireden biri hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, ilçeye bağlı Beğendik beldesi yakınlarında arkadaşlarıyla piknik yaptığı sırada ayağı kayarak Müküs Çayı'na düştü.

Arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş de akıntıya kapıldı.

Vatandaşların da desteğiyle yapılan çalışma sonucu sudan çıkarılan Timurtaş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bölgeye sevk edilen jandarma, 112 Acil servis ve AFAD ve su altı arama ekipleri, suda kaybolan Güneş'i arama çalışması başlattı.

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