GÜNCELLEME- Trabzon'da kendisini kovalayan kişiden kaçmaya çalışırken bıçaklanan kadın öldü

Trabzon'da, kendisini kovalayan kişi tarafından sığındığı okulda bıçaklanarak ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 1 No'lu Erdoğdu Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle kendisine saldırmak isteyen kişiden kaçmaya çalışan M.S, okul binasına girdi.

Okul kapısının girişinde şüpheli tarafından yakalanan ve çok sayıda bıçak darbesi alan M.S, ağır yaralandı.

Yaralı kadın, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan ve güvenlik kamerası kayıtlarını araştıran polisin, kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

