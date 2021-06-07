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GÜNCELLEME- Trabzon'da kendisini kovalayan kişiden kaçmaya çalışırken bıçaklanan kadın öldü

07.06.2021 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YARALININ HAYATINI KAYBETTİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ

GÜNCELLEME- Trabzon'da kendisini kovalayan kişiden kaçmaya çalışırken bıçaklanan kadın öldü

Trabzon'da, kendisini kovalayan kişi tarafından sığındığı okulda bıçaklanarak ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 1 No'lu Erdoğdu Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle kendisine saldırmak isteyen kişiden kaçmaya çalışan M.S, okul binasına girdi.

Okul kapısının girişinde şüpheli tarafından yakalanan ve çok sayıda bıçak darbesi alan M.S, ağır yaralandı.

Yaralı kadın, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan ve güvenlik kamerası kayıtlarını araştıran polisin, kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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