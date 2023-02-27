Yönetmen Aydın Bağardı yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Ünlü yönetmenin vefat haberini duyuran eşi, bir süredir kanser hastalığıyla mücadele eden Bağardı'nın, yanlış teşhis sonucu böbrek yetmezliğinden yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Aydın Bağardı'nın yarın öğle vaktinde Bilecik Merkez Şerifpaşa Camii'nde kılınacak cenaze namazına müteakip, Bilecik Şehir Mezarlığı'na defnedileceği kaydedildi.

Bağardı için ayrıca 1 Mart Çarşamba günü saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması'nda anma töreni düzenlenecek.

Sinemacılığa TRT yapımlarında yardımcı yönetmenlikle başlayan Aydın Bağardı, "Tohum ve Toprak", "Kartallar Yüksek Uçar" ve "Dudaktan Kalbe" gibi dizilerde yönetmen yardımcısı olarak görev yaptı.

Yönetmenliğe 1991 yapımı "Ölürayak" filmiyle adım atan Bağardı, çok sayıda dizi, televizyon filmi ve belgesele de imza attı.

Bağardı, en son 2017'de yayınlanan "Osmanlı'dan Günümüze Hamallar" belgeselinin yapımcılığı ile yönetmenliğini üstlenmişti.

