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GÜNCELLEME - Zonguldak'ta kayıp şizofreni hastası ormanda bulundu

16.07.2022 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KİŞİNİN BULUNDUĞU BİLGİSİ EKLENDİ

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde kaybolan 34 yaşındaki şizofreni hastası ormanda bulundu.

Balçıklı köyünde ikamet eden şizofren Celal İnan'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.

İnan'ın bulunması için bölgede süren çalışmalara vatandaşlar da destek verdi.

Ormanda bulunan İnan, ailesine teslim edildi.

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