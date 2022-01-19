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GÜNCELLEME - Zonguldak'ta taşımalı eğitime kar engeli

19.01.2022 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EĞİTİME ARA VERİLEN YENİ YERLER EKLENDİ

Zonguldak'ta merkez ve merkeze bağlı belde ve köyler ile 6 ilçede taşıma kapsamındaki ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, meteorolojik verilere göre kentte kar yağışı beklentisi ve buzlanma tehlikesi olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz merkez ve merkeze bağlı belde ve köyler ile Çaycuma, Devrek, Gökçebey, Ereğli, Kozlu ve Alaplı ilçelerimizdeki taşıma kapsamındaki ilk ve orta dereceli okullarda (özel eğitim kapsamındaki okullar dahil) eğitim öğretime 20 Ocak Perşembe günü 1 gün süreyle ara verilmiştir."

Alaplı Kaymakamlığından yapılan açıklamada da "İlçe merkezi ve Gümeli beldesi ile köylerimizdeki sadece taşıma kapsamındaki ilk ve orta dereceli okullarda (özel eğitim kapsamındaki okullar dahil) 20 Ocak Perşembe günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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