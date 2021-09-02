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Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden ağustosta rekor ihracat

02.09.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci: - "Bölgemiz 1 milyar 30 milyon 614 bin dolarla tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi"

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden ağustosta yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artarak 1 milyar 30 milyon 614 bin dolara çıktı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yazılı açıklamasında, tarihin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Bölge ve ülke ekonomisine katkı sunan tüm ihracatçılara teşekkür eden Kileci, şunları kaydetti:

"Güneydoğu Anadolu Bölgesi, bir önceki yılın ağustos ayına göre ihracatını yüzde 43 artırdı. Bölgemiz, 1 milyar 30 milyon 614 bin dolarla tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi. Ocak-ağustos döneminde ise bölgemiz, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33'lük artışla toplam 7 milyar 349 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi."

Kileci, bölgenin ağustos ayında lokomotif ilinin Gaziantep olduğunu, bu kenti de sırayla Kahramanmaraş, Mardin, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis ve Adıyaman'ın izlediğini bildirdi.​​​​​​​

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