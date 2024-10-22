Günlerce yoğun bakımda kalmıştı! Bebek'te görüntülenen Reha Muhtar'ın son hali...

Gazeteci Reha Muhtar, İstanbul'da evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılmış, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Günlerce yoğun bakımda kalan Reha Muhtar yoğun bakımda olduğu sırada oğlu ve eski eşi arasında da krizler yaşanmıştı.

Sağlık durumu merak edilen Reha Muhtar hakkında Uğur Dündar geçtiğimiz hafta "Her pazar olduğu gibi dün, sevgili arkadaşım Reha Muhtar'ı hastanede ziyaret ettim. Sağlığına tamamen kavuşmuş görmenin sevincini yaşadım. Bu hafta taburcu olacak. Sevenlerine ve şifa dileklerini eksik etmeyenlere duyurulur" demişti.

Reha Muhtar taburcu olduktan sonra Bebek'te Aramızda Kalmasın kameralarına yakalandı.

Reha Muhtar'ın son halini görenler "Yazık adam zayıflamış", "İnşallah kendine artık iyi bakar", "Yazık ne hale gelmiş" yorumlarında bulundu.

ESKİ EŞ GÜNDEM OLMUŞTU

Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur, sanatçı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu'nun oğlu Poyraz'ı alıkoyduğunu "Bu çocuk kaçırmadır ve kanun karşısında hesap verecekler" sözleriyle ifade etmişti. Şarkıcı Nilüfer iddialar üzerine, "Çocuk kaçırma ve alıkoyma diye birşey söz konusu değildir tamamı maalesef iğrenç bir iftiradır" açıklaması yapmıştı.

Yaşanan gerginliğin ardından taraflar arasındaki buzlar günler sonra erimişti. Deniz Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada birbirlerinden özür dilediklerini açıklamıştı.