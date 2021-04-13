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Günün bombası! Fatih Terim istifa edebilir

13.04.2021 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da bugün hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz'in yaptığı sert açıklamalardan sonra Fatih Terim'in istifa edebileceği aktarıldı. İşte detaylar...

Günün bombası! Fatih Terim istifa edebilir

Spor Toto Süper Lig'de son 6 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Galatasaray'ın, zirveyle arasında 8 puan fark bulunuyor. Sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz, hakem hatalarına ilişkin kulüp televizyonunda çok sert sözler sarf etti. Bu açıklamalar spor medyasında yankı uyandırdı. Mustafa Cengiz'in takım hakkındaki yaptığı açıklamalardan Fatih Terim'in rahatsız olduğu ifade edilirken flaş bir iddia ortaya atıldı.

"ŞEREFLERİNİ HATIRLAMALARI GEREK"

Galatasaray'ın toparlanıp ayağa kalkması gerektiğini söyleyen Mustafa Cengiz, futbolcular hakkında da sert ifadeler kullandı. Cengiz, "Bir golümüz verilmediğinde, 10 futbolcumuz itiraz etmeliydi. Yedlin sakatlandığında 10 oyuncumuz başında olmalıydı. Galatasaray'ın ayağa kalkması gerek. Özellikle futbolcuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerek. Türkiye'nin en büyük camiasını temsil ediyorlar. Ölümüne mücadele etmeleri gerekir" açıklamasını yapmıştı.

İSTİFA EDEBİLİR

Sezon başından beri Fatih Terim ile Mustafa Cengiz arasındaki soğuk rüzgarların ardı arkası kesilmemişti. Bu son olaydan sonra iplerin tamamen koptuğu öğrenilirken Fatih Terim'in ani bir karar alarak istifa edebileceği belirtildi. Sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan tecrübeli çalıştırıcının henüz net kararını vermediği öğrenildi.


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