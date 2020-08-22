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Günyüzü yağmur gözlüyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 22.08.2020 10:27 | Son Güncelleme

Yaklaşık 60 gündür yağmur yağmayan Günyüzü ilçesindeki çiftçiler, umutla beklerken açmaya başladıkları su kuyuları ile sıkıntılarını çözmeye çalışıyor.Tarım alanlarının yoğunluğu ile bilinen Günyüzü’de aylardır tek damla yağmur yağmadı.

Yaklaşık 60 gündür yağmur yağmayan Günyüzü ilçesindeki çiftçiler, umutla beklerken açmaya başladıkları su kuyuları ile sıkıntılarını çözmeye çalışıyor.
Tarım alanlarının yoğunluğu ile bilinen Günyüzü’de aylardır tek damla yağmur yağmadı. En son 21 Haziran tarihinde meydana gelen dolu felaketinden sonra ilçeye hiç yağış düşmedi. Geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan ilçede tarımsal sulama sıkıntısı da yağmurla birlikte baş gösterdi. Günyüzü’nde tarımsal sulamaya can veren barajlar ve Sakarya Nehri’ndede su kalmayınca çiftçiler başka çareler aramaya başladı. Çiftçiler, tarlalarının başına su kuyusu açtırmaya başladılar. Yağmur umudu taşıyan ve dua eden çiftçiler, tarlalarda şu anda ekili olan şeker pancarı, kabak ve soğanlar su beklediğini anlattılar.

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