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Gurbetçi vatandaştan engelli Yusuf’a tekerlekli sandalye

ÇORUM HABERLERİ  | 29.05.2020 11:11 | Son Güncelleme

Çorum’un İskilip ilçesinde bir sosyal medya fenomeni ve takipçileri tarafından evleri yenilenen engelli Yusuf Kandur’a bu kez yurt dışında yaşayan bir gurbetçi tekerlekli sandalye gönderdi.Ankara’da yaşayan hasta bakıcı Ümmügülsüm Karaduğan, 1.5 yıl önce açtığı bir sosyal medya hesabında kısa sürede fenomen olarak buradan para da kazanmaya başladı.

Gurbetçi vatandaştan engelli Yusuf’a tekerlekli sandalye

Çorum’un İskilip ilçesinde bir sosyal medya fenomeni ve takipçileri tarafından evleri yenilenen engelli Yusuf Kandur’a bu kez yurt dışında yaşayan bir gurbetçi tekerlekli sandalye gönderdi.
Ankara’da yaşayan hasta bakıcı Ümmügülsüm Karaduğan, 1.5 yıl önce açtığı bir sosyal medya hesabında kısa sürede fenomen olarak buradan para da kazanmaya başladı. Yine takipçilerinden gelen bir talebi değerlendiren Karaduğan, Çorum’un İskilip ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki engelli Yusuf Kandur ve ailesinin evini, takipçi kitlesinin yardımıyla yeniledi. Aile bireyleri, duyarlı davranışın ardından büyük mutluluk yaşadı.

’Bu kez tekerlekli sandalyesine kavuştu’
Yürüyerek dışarı çıkmakta zorlanan Yusuf için bu kez yurt dışından bir yardım geldi. Fransa’da yaşayan ve ismi açıklanmayan hayırsever tarafından gönderilen tekerlekli sandalye, Ümmügülsüm Karaduğan aracılığıyla Kandur ailesine teslim edildi. Sandalyesine alınarak bir süre dışarıda gezdirilen Yusuf’un mutluluğu yüzüne yansıdı.
Fransa’dan tekerlekli sandalye gönderen hayırseverin ailenin evinin yenilenmesinde de katkı sunduğunu belirten Karaduğan, İskilip ilçesindeki özel çocuklara destek olunması için hayırseverlere çağrıda bulundu.

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