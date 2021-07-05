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Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 462 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

05.07.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 462 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda, 462 kilogram sıvı eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu ele geçirildi.

İran'dan İsviçre'ye gitmek üzere Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen Azız P. yönetimindeki 90E42510/90E42610 plakalı tır, giriş, kayıt ve pasaport giriş işlemlerinin ardından risk analizi kapsamında "X-Ray Araç ve Konteyner Tarama Cihazı"na sevk edildi.

Yapılan taramada, aracının dorse altında yemek dolabı ile malzeme dolabının arasında bulunan frigo (soğutucu) yakıt deposundan şüphelenen müdürlük görevlileri, tırı arama hangarına çekti.

Burada yapılan çalışmada, frigonun çalışmasını sağlayan yakıt deposunun, frigo ile herhangi bir bağlantısının olmadığı ve frigonun motorunun çalışmadığı tespit edildi.

Müdürlüğün narkotik dedektör köpekleri "Bady" ve "Kuntiz"in de frigo yakıt deposuna tepki vermesi üzerine yakıt deposundan alınan sıvı maddenin, uyuşturucu madde test kitinde yapılan analiz sonucu "eroin" olduğu saptandı.

Sıvı eroin olduğu değerlendirilen 462 kilogram uyuşturucu maddeye el konuldu.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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