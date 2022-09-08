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Gürcistan'ı yenen Karadağ'a Türiye'den baklava!

08.09.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda gerginlik yaşadığı Gürcistan'ı yenerek son 16'ya kalan Karadağ'a baklava gönderdi.

Gürcistan'ı yenen Karadağ'a Türiye'den baklava!

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2022) son 16'ya kalmayı başaran Türkiye, Gürcistan'ı mağlup ederek, Berlin biletini kapan Karadağ'a jest yaptı.

GÜRCİSTAN'I YENEN KARADAĞ'A BAKLAVA

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12 Dev Adam, önceki maçta gerginlik yaşadığı Gürcistan karşısında 81-73 kazanmayı başaran Karadağ'a baklava gönderdi. Karadağ ise resmi sosyal medya hesabından baklava tepsisini paylaşarak teşekkür etti.

FURKAN'A SALDIRDILAR

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Geçtiğimiz günlerde oynanan ve Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Gürcistan'a 88-83 mağlup olduğu mücadeleye maç saati krizi ve Furkan Korkmaz'a yapılan saldırı damga vurdu. Bir pozisyonda Sanadze ile yaşadığı tartışma nedeniyle diskalifiye edilen Furkan Korkmaz, koridorda Gürcistanlılar tarafından saldırıya uğradı.

O anları anlatan TBF Genel Koordinatörü Ömer Onan, "Oynamayan oyuncular maç sonu koridorda gelip bize saldırıyor. Polis bizi koruduğunu iddia ediyor ancak bizi ittiriyorlar. Ben oyuncu oldum, hiç böyle bir şey görmedim. FIBA tamamen bu işin sorumlusu" ifadelerini kullandı.

FIBA'YLA MAÇ SAATİ KRİZİ YAŞANDI

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Furkan Korkmaz'ın parkede girdiği tartışma sırasında maçın bitimine 4:48 saniye varken, bir anda ilerlemeye başlayan süre, 4:26'da tekrar durduruldu. Oyununun oynanmamasına rağmen akan süreyi işaret eden Türkiye cephesi, hakemleri izlemeye ikna edemedi. Maçın ardından kural hatasından dolayı maçın iptali için itiraz hakkını kullanan Türkiye, FIBA tarafından "maçın sonucuna doğrudan etki etmediği" gerekçesiyle reddedildi.

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