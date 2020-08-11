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Gürkan’dan Kızılay’ın çalışmalarına övgü

MALATYA HABERLERİ  | 11.08.2020 14:53 | Son Güncelleme

Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Malatya’da bulunan Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ve beraberindeki heyet, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştüler.Kızılay’ın çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Türk Kızılay’ının hem yurt içinde hem de yurt dışında yapmış olduğu çalışmaları takdirle karşılamaktayız.

Gürkan’dan Kızılay’ın çalışmalarına övgü

Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Malatya’da bulunan Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ve beraberindeki heyet, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştüler.
Kızılay’ın çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Türk Kızılay’ının hem yurt içinde hem de yurt dışında yapmış olduğu çalışmaları takdirle karşılamaktayız. Kızılay deprem, sel gibi doğal afetlerde her zaman mağdurların yanında olmuş ve her türlü desteği sağlamıştır” ifadelerini kullandı.
Başkan Gürkan ayrıca, “2021 yılının Arslantepe yılı olacağına inandığını belirterek, Arslantepe şu anda UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde. Arslantepe’nin kalıcı listede yer alması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sizlerin de bu konuda desteklerini bekliyoruz” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a kendilerini kabul ettiği için teşekkür eden Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ise, “İnsanlarımızın yapmış olduğu yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak gibi kutsal bir görevi Kızılay olarak üstlenmiş bulunuyoruz. Yurt içi ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine ulaşarak insanlar arasında gönül köprüsü oluşturuyoruz” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından Başkan Gürkan, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık’a aslan heykeli, Kızılay Yatırım A.Ş Ceosu Haşim Kılıç’a ise Kayısı kristali hediye etti. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ise Başkan Gürkan’a Kızılay’ın dergisini hediye etti.

Gürkan’dan Kızılay’ın çalışmalarına övgü

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