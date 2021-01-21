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Güroymak’ta yol açma çalışması

21.01.2021 15:37 | Son Güncelleme:
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Bitlis’in Güroymak ilçesinde belediye ve karayolları ekipleri yoğun kar yağışının ardından yol açma çalışmalarını sürdürüyor.Güroymak Belediyesi ekipleri, üç gün boyunca devam eden kar yağışının meydana getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve şehir içi trafiğin aksamaması için tüm mahallelerde ve ana yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması ile birlikte yaya kaldırımlarında temizlik çalışması yaptı.

Bitlis’in Güroymak ilçesinde belediye ve karayolları ekipleri yoğun kar yağışının ardından yol açma çalışmalarını sürdürüyor.
Güroymak Belediyesi ekipleri, üç gün boyunca devam eden kar yağışının meydana getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve şehir içi trafiğin aksamaması için tüm mahallelerde ve ana yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması ile birlikte yaya kaldırımlarında temizlik çalışması yaptı. Kar temizleme çalışmalarında 6 adet JCB ,1 adet loder ve 2 adet greyderle çalışmalarını sürdüren Güroymak Belediyesi, ara arterler dahil olmak üzere ilçe merkezinde kapanan tüm yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Güroymak şehir merkezinden geçen D-300 kara yolunda ise Karayolları Genel Müdürlüğünün karla mücadele çalışması aralıksız sürüyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise sosyal medya hesabında yapılan yol açma çalışmalarının görüntüsünü “Güroymak’ta yoğun kar yağışına rağmen emniyetli ulaşım kesintisiz sürüyor. Turuncu ekibimiz yollarda, milletimizin işi gücü rast gitsin” notuyla paylaştı.

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