YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Gürpınar’da 65 yaş üzeri vatandaşlara devlet desteği

Gürpınar’da 65 yaş üzeri vatandaşlara devlet desteği

VAN HABERLERİ  | 22.03.2020 16:48 | Son Güncelleme

Van’ın Gürpınar Kaymakamlığı öncülüğünde oluşturulan ‘Vefa Sosyal Destek Grubu’, korona virüsü tedbirleri kapsamında dışarı çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlara temizlik malzemesi desteği verildi.İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge kapsamında Gürpınar Kaymakamlığı öncülüğünde oluşturulan ‘Vefa Sosyal Destek Grubu’ çalışmalarına başladı.

Van’ın Gürpınar Kaymakamlığı öncülüğünde oluşturulan ‘Vefa Sosyal Destek Grubu’, korona virüsü tedbirleri kapsamında dışarı çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlara temizlik malzemesi desteği verildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge kapsamında Gürpınar Kaymakamlığı öncülüğünde oluşturulan ‘Vefa Sosyal Destek Grubu’ çalışmalarına başladı. İlçede ikamet eden ve korona virüsü tedbirleri kapsamında dışarı çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar ziyaret edilerek temizlik malzemesi desteği verildi.
Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar da konuyu sosyal medya hesabından “Türkiye Cumhuriyeti’nin olduğu yerde kimse yalnız değildir” notuyla paylaştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da tarihi gün! Trafik yoğunluğu yüzde 1İstanbul'da tarihi gün! Trafik yoğunluğu yüzde 1
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Altındağ’da 60 yaş üstü vatandaşlara alışveriş desteği

Altındağ’da 60 yaş üstü vatandaşlara alışveriş desteği

Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Karantinadaki umrecilere kandil simidi dağıtıldı

Karantinadaki umrecilere kandil simidi dağıtıldı

“Keyifli, eğlenceli, umut veren filmler izleyin”

“Keyifli, eğlenceli, umut veren filmler izleyin”

Efeler’de temizlik ve hijyen çalışmaları aralıksız sürüyor

Efeler’de temizlik ve hijyen çalışmaları aralıksız sürüyor

Kayseri’de Koronavirüs hattına günde 70 arama geliyor

Kayseri’de Koronavirüs hattına günde 70 arama geliyor

Van Namaz Vakitleri 22 Mart Pazar

İmsak
04:38
Sabah
06:00
Öğle
12:18
İkindi
15:45
Akşam
18:27
Yatsı
19:44

Van Nöbetçi Eczaneler22 Mart Pazar

Başak Eczanesi
Ipekyolu
Çınar Eczanesi
Ipekyolu
Gümüş Eczanesi
Ipekyolu
Herdem Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Deva Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Çaldıran’da 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü

Çaldıran’da 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü

Kaymakam Sayar, öğrencinin asker kıyafeti hayalini gerçekleştirdi

Kaymakam Sayar, öğrencinin asker kıyafeti hayalini gerçekleştirdi

Van’da öğrencilerden Mehmetçiğe koreografili destek

Van’da öğrencilerden Mehmetçiğe koreografili destek

Datça’dan Van’a gönül köprüsü

Datça’dan Van’a gönül köprüsü

Van’da infaz koruma memurlarına yönelik "İnfaz ve koruma memuru yetiştirme eğitimi" programı

Van’da infaz koruma memurlarına yönelik "İnfaz ve koruma memuru yetiştirme eğitimi" programı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.