Gürpınar’da restorasyon çalışmaları başladı

Gürpınar Mahallesi’nde bulunan Osmanlı dönemine ait Malik Ağa Çeşmesi ve batı köşesinde bulunan asırlık çınar ağacında restorasyon çalışmaları başladı.

Beylikdüzü’nün değerli tarih varlıkları arasında yer alan Gürpınar Malik Ağa Çeşmesi ve batı köşesinde bulunan asırlık çınar ağacında restorasyon çalışmaları başladı. Osmanlı dönemine ait olan ve eski dönemlerde kızlar ve erkeklerin tanışma, buluşma mekânı olduğu için “Aşıklar Çeşmesi” olarak da adlandırılan tarihi yapı, yapıldığı dönemde köyün su ihtiyacını karşılamaya yönelik bir köy çeşmesi olarak tasarlandı. Köy meydanı çeşmesi iken şehirleşme ile birlikte köy dokusunun ortadan kalkmasına rağmen bu dokuyu içinde barındıran bir kaç konut ve ağaç ile beraber çeşme bugüne kadar gelebildi.

Çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beylikdüzü Belediyesi tarafından ortaklaşa yürütülen restorasyon çalışmaları kapsamında ayrıca asırlık çınar ağacının çürümemesine yönelik de önlemler alınıyor. Ekipler tarafından ağacın devrilmemesi için destekler eklenirken uzun yıllar sağlıklı kalabilmesi adına da hummalı bir çalışma yürütülüyor. Pandemi ve hava koşullarına bağlı olarak devam eden çalışmaların kısa sürede tamamlanarak "Aşıklar Çeşmesi"nin vatandaşların hizmetine açılması planlanıyor.