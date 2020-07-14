Gürpınar’da tayini çıkanlara veda yemeği

Van’ın Gürpınar ilçesinde görev yaparken tayinleri çıkan Hakim Görkem Demirci, Cumhuriyet Savcısı Esra Dölek Demirkaya, Savcı Fatma Nur Metin, Jandarma Yarbay Haluk Çakaroğlu ve Jandarma Binbaşı Mehmethan Doğan için veda yemeği düzenlendi.

Gürpınar Kaymakamlığı tarafından verilen yemeğe Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, AK Parti İlçe Başkanı Taha Güngör, tayini çıkan Hakim Görkem Demirci, Cumhuriyet Savcısı Esra Dölek Demirkaya, Savcı Fatma Nur Metin, Jandarma Yarbay Haluk Çakaroğlu, Jandarma Binbaşı Mehmethan Doğan, Jandarma Yüzbaşı Zeki Şahin, Jandarma Teğmen Kamil Mert Köyce ve Jandarma Teğmen Murat Özgür katıldı. Burada konuşan Gürpınar Kaymakamı Sayar, “Ülkemizde farklı illerde görevlerimizi ifa ediyoruz. Gittiğimiz yerlerde görevlerimizi en iyi şekilde yerine getiriyoruz. Burada görev yapan Hakim Görkem Demirci, Cumhuriyet Savcısı Esra Dölek Demirkaya, Savcı Fatma Nur Metin, Jandarma Yarbay Haluk Çakaroğlu ve Jandarma Binbaşı Mehmethan Doğan’a ilçemizde yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, yeni görev yerlerinde başarılar dilerim” dedi.

Veda yemeğinden sonra tayini çıkanlara Kaymakam Fatih Sayar tarafından plaket takdim edildi.

