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Gürsu’da caddeler dezenfekte ediliyor

BURSA HABERLERİ  | 03.04.2020 17:41 | Son Güncelleme

Gürsu Belediyesi korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında sokakları dezenfekte ediyor.Gürsu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler, Gürsu‘da korona virüsten korunma tedbirleri kapsamında, ana arterleri dezenfekte ediyor.

Gürsu Belediyesi korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında sokakları dezenfekte ediyor.
Gürsu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler, Gürsu‘da korona virüsten korunma tedbirleri kapsamında, ana arterleri dezenfekte ediyor. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Korona virüs salgınına karşı aldığımız korunma tedbirlerimiz kapsamında caddelerimizi dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor. Hepimizin sokaklarımızda sağlıkla dolaşabileceği günlerin en kısa zamanda geri gelmesi için, hepimiz için her türlü korunma tedbirini almayı sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizin de, gelecek güneşli günlerde, bu temiz sokaklarımızda, hep birlikte, sağlıkla, keyifle, özgürce dolaşabilmemiz için bugünlerde evlerinde kalmalarını istiyoruz. İnşallah hep birlikte alacağımız tedbirlerle bu zor günleri aşacağız” dedi.

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