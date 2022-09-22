Gürültülü seks hayatı pahalıya patladı! ''Aslında normal bir aileyiz''

Bir bakım görevlisi olan Morgan, evinde emekli babası, 23 yaşındaki oğlu ve genç kızı ile birlikte yaşıyordu. Bar anne, gece geç saatlerde ve sabahın erken saatlerinde sevişme sesleri ve yüksek sesli konuşmalardan kaynaklanan gürültüyü durdurmasını talep eden bildirime uymamak nedeniyle işlediği suçları kabul etti. Ancak sevişme sesleri için oğlunu ve onun sevgilisini suçladı.

DEVAM ETTİ

Konuya ilişkin soruşturmayı yürüten yetkililer, ailenin gürültü sorunları hakkında ilk olarak Temmuz 2020'de, gürültülü bir partinin ardından bilgilendirildiklerini söylediler. Morgan'a bir uyarı mektubu gönderildi, ancak sonrasında komşular tarafından alınmış ve gürültünün devam ettiğini gösteren çok sayıda ses kaydı vardı.

MONİTÖRLER DOĞRULADI

Uyarı mektubuna uyulmayınca, bir icra memuru onlarla oda değiştirmesini önerdi. Ancak şikayetler devam etti ve komşu eve gürültü monitörleri kuruldu. Savcıların bildirdiğine göre kayıtlar, devam eden cinsel faaliyetlerden ve yüksek sesli konuşmalardan kaynaklanan yüksek gürültüyü doğruladı.

'NORMAL BİR AİLE'

Kendisini temsil eden Morgan, hakimlere harabe bir eve taşındığını söyledi. Evini iyileştirmeye ve yalıtım için para biriktirmeye çalışıyordu. Normal bir aile olduklarını söyleyen kadın, "Sesli olmak istemiyoruz" dedi.

'DOĞRU DEĞİL'

Mahkeme başkanı, yalıtım sorununu çözmek için hibe alma ihtimali olduğunu belirtirken, gec işçisi olduğunu ve akşamları evde vakit geçirmediğini bilse de Morgan'ın tüm bu sorunlar yaşanırken kafasını kuma gömmesini doğru bulmadığını belirtti.



