Gustavo Blanco Leschuk, İspanya'ya transfer oldu

Antalyaspor, Gustavo Blanco Leschuk’u da yolcu etti. Arjantinli golcü, 1 yıllığına La Liga 2 takımlarından Real Ovideo’ya kiralandı.
Kırmızı-beyazlıların resmi sosyal hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Gustavo Blanco Leschuk, satın alma opsiyonu ile 1 yıl kiralık olarak İspanya'nın Oviedo takımına transfer olmuştur. Futbolcumuza verdiği katkı için teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz" denildi.
(İHA)
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